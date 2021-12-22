Успеть посетить! Выставка "Русская картография от Петра I до Александра II"

До 30 декабря в отделе картографических изданий Российской государственной библиотеки будет открыта выставка "Русская картография от Петра I до Александра II" . В составе экспозиции - уникальные карты разных веков (от рукописных карт XVIII века до печатных - конца XIX века) из фондов библиотеки.

Географические карты в России не просто изображали территорию, но также олицетворяли конкретный этап исторического развития страны. В фондах РГБ хранятся настоящие шедевры, относящиеся к разным эпохам.

На выставке можно увидеть уникальные карты начала XVIII века, на которых изображено устье Невы как раз в тот период, когда в этом месте состоялось закладка Санкт-Петербурга. Также в этой части выставки представлена карта 1709 года, составленная после победы в Полтавской битве. Среди экспонатов XVIII века также первые русские гравированные атласы и межевые карты.

К XIX веку относится распространение военной картографии. На выставке представлены военные карты: дислокации войск, военных манёвров, военных действий, планов крепостей, рукописный “Атлас крепостей Российской империи”.

В разделе тематической картографии представлены карты железных и шоссейных дорог, карты народного образования и учебных округов. Также на выставке можно увидеть рукописные издания, подготовленные к 25-летию царствования императора Александра II и подносные печатные издания Императору.

Выставка открыта в читальном зале отдела картографических изданий в Доме Пашкова. Вход на выставку - по читательскому билету.