Усадьбу Морозова "Успенское" выставили на торги

Усадьба мецената Сергея Морозова «Успенское» с главным домом XIX века постройки будет продана на аукционе. Всего на участке в четыре гектара размещено три здания, в том числе особняк в стиле «викторианской неоготики» — объект культурного наследия регионального значения «Усадьба С.Т. Морозова «Успенское». Архитектурный ансамбль расположен в подмосковном селе Успенское.

В главном доме усадьбы жил Исаак Левитан, бывал Антон Чехов. После революции в здании расположился детский дом, затем усадьбу отдали институту коневодства. В 60-х годах в усадьбе разместили психоневрологическое отделение центральной клинической больницы Академии наук, потом там работал санаторий. Ансамбль внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, пишет «Интерфакс».

Заявки на торги принимаются по 15 августа, аукцион состоится 19 августа 2022 года. Начальная цена лота — 189,23 млн руб. Отмечается, что победитель аукциона должен выполнять требования по содержанию и сохранению объекта культурного наследия.

Обложка: mosculture.ru