Уральский федеральный университет займется популяризацией истории России среди иностранных студентов
Уральский федеральный университет заключил соглашения со Свердловским областным краеведческим музеем, мультимедийным историческим парком "Россия - моя история" и Музеем истории Екатеринбурга для знакомства иностранных студентов с культурой и историей России.
«Уральский федеральный университет намерен увеличить поток иностранных студентов на музейные и выставочные площадки региона: вуз заключил соглашения со старейшим, новейшим и главным музеями столицы Урала - Свердловским областным краеведческим музеем, мультимедийным историческим парком "Россия - моя история" и Музеем истории Екатеринбурга», - рассказали в пресс-службе вуза.
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что к 2030 году вуз намерен увеличить число иностранных студентов с 13% до 20%. «Мы хотим познакомить каждого с богатой культурной жизнью, которой славится Екатеринбург, и приобщить к культуре и истории Урала и России», - сказал он.
Обложка: studyinrussia.ru
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