Уральский федеральный университет займется популяризацией истории России среди иностранных студентов

Уральский федеральный университет заключил соглашения со Свердловским областным краеведческим музеем, мультимедийным историческим парком "Россия - моя история" и Музеем истории Екатеринбурга для знакомства иностранных студентов с культурой и историей России.

«Уральский федеральный университет намерен увеличить поток иностранных студентов на музейные и выставочные площадки региона: вуз заключил соглашения со старейшим, новейшим и главным музеями столицы Урала - Свердловским областным краеведческим музеем, мультимедийным историческим парком "Россия - моя история" и Музеем истории Екатеринбурга», - рассказали в пресс-службе вуза.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что к 2030 году вуз намерен увеличить число иностранных студентов с 13% до 20%. «Мы хотим познакомить каждого с богатой культурной жизнью, которой славится Екатеринбург, и приобщить к культуре и истории Урала и России», - сказал он.

Обложка: studyinrussia.ru