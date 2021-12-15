Уникальные находки обнаружили в центре Нижнего Новгорода
В исторической части Нижнего Новгорода при строительстве нового учебного корпуса НИУ ВШЭ обнаружили ряд уникальных находок: старинные монеты, фрагменты керамики и посуду с гравировкой.
На месте раскопок удалось выявить несколько культурных слоев, границы, которых размыты. Археологам пришлось работать с большой осторожностью, чтобы не повредить артефакты. К сожалению, определить точную датировку культурных слоев проблематично из-за того, что археологические памятники были повреждены застройкой XX века. Самые ранние находки датируются XVIII веком, а самые современные - 20-30 годами ХХ века.
В ходе раскопок был обнаружен колодец, погреб, хозяйственные ямы, а также фрагменты предметов из стекла и металла, довольно крупный осколок керамической посуды с орнаментом XVIII—XIX века, флакон из-под духов с вензелем Александра III.
Среди крупных находок - большая хозяйственная яма, в которой обнаружили медную монету времен Елизаветы Петровны. Однако ученые считают, что монета оказалась здесь случайно, а сама яма относится к наиболее позднему времени. Второй крупный объект — колодец, который нашли на глубине около 6 метров. Он относится к XIX веку. Третья находка — погреб, разделенный на два помещения, который датируется первой четвертью XX века. В погребе были обнаружены фрагменты фарфоровой посуды, расписанной аббревиатурами РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия).
Все найденные предметы будут исследованы, задокументированы и переданы в Нижегородский музей, после завершения всех археологических изысканий строительство на этом участке продолжится.
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