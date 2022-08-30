Умер Михаил Горбачев
На 92 году жизни умер первый президент СССР Михаил Горбачев. Об этом сообщили в ЦКБ.
«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», - рассказали в ЦКБ.
Михаил Горбачев будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой, передает ТАСС.
Обложка: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Global Look Press
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