Украину после слов посла в ФРГ о Бандере пригласили в Международный альянс в память о Холокосте
В Германии призвали Украину вступить в Международный альянс в память о Холокосте. Соответствующее заявление сделал уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн после того, как посол Киева в Берлине Андрей Мельник высказался в защиту Степана Бандеры.
«Эта межправительственная организация является подходящим форумом, на котором вопросы, поднятые господином Мельником, могут обсуждаться на международном уровне. Дебаты, спровоцированные послом Мельником, должны стать возможностью для того, чтобы быстро добиться вступления», - считает Кляйн.
Он добавил, что слова Мельника являются проблематичными и вызывают разногласия и непонимание среди дружественных государств, передает медиагруппа Funke.
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