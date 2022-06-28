Украинские националисты в 1930 году готовились создать свое государство в Приморье
Украинские националисты, скрывавшиеся в 1930-х годах от советской власти на территории Маньчжурии, планировали создать собственное государство на землях современного Приморского края, сообщает РИА Новости. Об этом говорится в документах, впервые рассекреченных УФСБ по Приморью.
Из материалов следует, что радикалы собирались отвоевать часть земель СССР. Их деятельность контролировала японская разведка. Таким образом в Маньчжурии была создана так называемая «Украинская национальная колония», главной задачей которой была активная борьба против СССР. В целях пропаганды организация выпускала журнал «Дальний Восток».
Планы УНК не были осуществлены благодаря разгрому японской группировки войск советскими солдатами в 1945 году. Активисты организации были арестованы и отправлены в лагеря. Во время современной России им было отказано в реабилитации как лицам, совершившим государственные преступления по политическим мотива.
Обложка: РИА Новости
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