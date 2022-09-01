Ученые выяснили, почему египтяне выбрали для постройки пирамид именно плато Гиза

Найдены первые свидетельства того, что фараоны IV династии Древнего царства построили пирамиды именно на плато Гиза, поскольку оно находилось рядом с близким и удобным для навигации протоком Нила. К соответствующим выводам пришли археологи из Египта и Франции.

«Мы использовали отложения пыльцы в породах бывшей поймы Нила для реконструкции того, как менялось его течение в окрестностях Гизы на протяжении последних 8 тыс. лет. Эти замеры показали, что Нил обмелел в конце династического периода истории Древнего Египта, однако во времена правления Хуфу, Хафры и Менкауры этот проток оставался судоходным, что позволяло использовать его для доставки стройматериалов», - цитирует ученых журнал PNAS.

Исследователи собрали образцы осадочных речных пород в разных точках древней поймы Нила в окрестностях Гизы и определили, зерна пыльцы каких растений присутствовали в этих отложениях. Особый интерес для ученых представляла пыльца влаголюбивых растений.

Это помогло археологам понять, как менялась судоходность Нила в окрестностях Гизы. Оказалось, что уровень воды в реке был высоким около 6-5,5 тыс. лет назад, но после появления первых династий фараонов он стал стремительно снижаться. В результате к третьему тысячелетию до нашей эры боковые протоки Нила обмелели, за затем и вовсе исчезли.

По мнению ученых, это объясняет выбор места для постройки высочайших пирамид. Исследователи допускают, что и другие древнеегипетские некрополи, расположенные далеко от современного Нила, могли быть тоже сооружены на берегах пересохших протоков реки.

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