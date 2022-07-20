Ученые выяснили, на кого охотились исландские викинги

Благодаря исследованию птичьих костей, найденных во время раскопок поселения эпохи викингов на Скага-фьорде на севере Исландии, выяснилось, что они предпочитали охотиться на тупиков и тонкоклювых кайр. Об этом пишет N+1 со ссылкой на Journal of Archaeological Science: Reports.

Исследователи обнаружили 1104 птичьих кости, среди них 86% составляли останки морских птиц из семейства чистиковых. Двумя наиболее представленными видами оказались тупик и тонкоклювая кайра. Оба этих вида многочисленны на ближайших к поселению островах, где на них продолжают охотиться в наше время. Оставшиеся кости принадлежали чайкам, крачкам, уткам, большим бакланам, краснозобой гагаре и некоторым другим.

Палеозоологи отметили, что птичьи кости на Скага-фьорде встречаются чаще, чем в других частях Исландии, что сближает эту местность с Фарерскими островами. На большинстве других памятников региона останки пернатых также встречаются, но все же преобладают кости рыб и домашних млекопитающих. По мнению исследователей, птицы были важным ресурсом для первых поселенцев Исландии. Скорее всего, охота на них велась во время летнего сезона — в период размножения, когда они оказывались наиболее легкодоступной добычей.

При этом ученые считают, что большое количество костей птичьих крыльев может свидетельствовать о первичной обработке тушек в поселении. Обычно в Исландии переработка проходила дома - женщины ощипывали пернатых, а затем мужчины разделывали тушки, удаляя крылья и лапы. Возможно, птицы добывались не только ради мяса, но и в качестве источника пера для постельных принадлежностей.

Обложка: Ulrich Latzenhofer/wikimedia.org