Ученые выяснили, когда в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай появился рогатый скот

Американские и китайские ученые в ходе совместных исследований установили, что крупный и мелкий рогатый скот появились на территории современных провинций Ганьсу и Цинхай приблизительно четыре тыс. лет назад. Это гораздо позже, чем предполагалось ранее.

Исследователи провели радиоуглеродный и палеозоологический анализы останков домашних животных, которые были найдены в ходе раскопок двух древних поселений Хошилян и Ганганва. Результаты показали, что домашние особи с поселения Хошилян жили около 3900–3650 лет назад, а с поселения Ганганва — около 4060–3700 лет назад, сообщает Journal of Archaeological Science .

Ученые пришли к выводу, что самые первые козы и овцы появились на территории современных провинций Ганьсу и Цинхай около 4060 лет назад, а крупный рогатый скот — порядка 3970 лет назад.

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