Ученые впервые описали идол "Золотая баба"

Ученые Уральского федерального округа впервые изучили священное место, связанное с культом народов ханты и манси - "Золотой бабы", поиски которой велись несколько десятилетий. Исследователи пришли к выводу, что идол выполнен вовсе не из золота, а из камня.

«Впервые была организована научная экспедиция, которой удалось найти и описать в Ханты-Мансийском районе Югры на Полуденной горе так называемую "Золотую бабу" - уникальный артефакт народов Севера», - передает ТАСС слова организатора экспедиции "Легенды южных хантов: историко-краеведческое расследование" Алены Родионовой.

Она рассказала, что в экспедиции приняли участие археолог, геолог, этнограф, топограф-геодезист, художник и видеограф из Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Омска.

По словам геолога Валентины Смирновой, в процессе экспедиции удалось выяснить, что идол является природным образованием. «Это довольно массивный каменный валун. Наиболее вероятно, что появился он здесь в результате "выдавливания" из вмещающих отложений при механических движениях земной коры. Рядом есть углубление длиной около 1,5 м, где он длительное время лежал горизонтально. Сейчас же он "стоит" в вертикальном положении, заглублен в землю примерно на четверть», - рассказала эксперт. Она добавила, что на валуне есть сколы и трещины, которые могут указывать на попытки разбить или расплавить идол в поисках золота.

Археолог Татьяна Собольникова обратила внимание, что возле идола расположена круглая площадка с рвом по периметру. По словам эксперта, этот участок мог быть святилищем, на котором проходили жертвоприношения.

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