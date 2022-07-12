Ученые установили происхождение одного из древнейших марсианских метеоритов

Исследователи изучили структуру метеорита NWA 7034 «Черная красавица», который был найден в 2011 году в Марокко, и выяснили, что он был выброшен в космос порядка 5-10 млн лет назад с поверхности Киммерийской земли на Марсе.

«Нам впервые удалось идентифицировать те условия, в которых возник единственный нам известный марсианский метеорит, состоящий из базальтовой брекчии. Мы совершили это открытие как минимум за десять лет до того, как аналогичные породы будут доставлены с Марса на Землю в рамках миссии MSR», - сообщил научный сотрудник университета Кэртина в Перте Энтони Лагейн.

Отмечается, что метеорит является фрагментом марсианского базальта. Он был сформировался более четырех млрд лет назад, сообщает Nature Communications. Ученые полагают, что «Черная красавица» представляет собой фрагмент первичной коры Марса, которая была сформирована в самом начале существования планеты. Это делает метеорит особенно интересным для дальнейшего изучения в рамках будущих экспедиций на Марс.

Обложка: NASA / Public Domain