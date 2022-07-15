Ученые установили, как динозавры смогли пережить похолодание

В Китае исследователи из Нанкинского института геологии и палеонтологии совместно с коллегами из Колумбийского университета США выяснили, как удалось выжить теплолюбивым динозаврам 200 млн лет назад в условиях временного похолодания на Земле. Ученые пришли к выводу, что рептилии смогли адаптироваться к изменившимся условиям благодаря перьям.

«В ходе филогенетического анализа мы пришли к выводу, что динозавры появлялись на свет с оперением, которое было предназначено не для полета, а, скорее всего, для теплоизоляции», - поделился исследователь Ша Цзиньгэн.

Он отметил, что в конце Триасового периода активная деятельность вулканов стала причиной обильного выброса пепла в атмосферу. Из-за наступившего в результате этого похолодания погибли многие динозавры. Спастись смогли лишь те, у которых был перьевой покров.

Соответствующие выводы ученые сделали после исследования гравия и остатков обледенения в озерах и окаменелых следов ящеров на территории Джунгарского бассейна в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, передает Xinhua.

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