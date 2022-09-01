Ученые создадут интерактивную карту Белгородской засечной черты
Археологи Черноземья и сотрудники вузов создадут в 2023 году интерактивную карту Белгородской засечной черты, которая проходила в XVII веке на современной территории Тамбовской, Липецкой, Белгородской и Воронежской областей. В карту войдут сведения о 25 городах-крепостях оборонительной черты.
«Будет создана интерактивная карта всей Белгородской засечной черты, не только самого укрепления, но и ее социально-культурного, экономического, политического, военного аспектов: как она заселялась, какие были занятия у людей, их быт и так далее <...>. Над проектом также работает целый коллектив ученых из Тамбова, Воронежа, Белгорода, Липецка», - сообщил гендиректор липецкого археологического парка "Аргамач" Александр Голотвин.
Он отметил, что на это выделе трехлетний грант Российского научного фонда. На эти средства в августе уже была проведена экспедиция Елецкого госуниверситета и археологического парка "Аргамач" на месте бывшего города-крепости, передает ТАСС.
«Мы нашли угловую башню города-крепости XVII века, это часть Белгородской засечной черты <...>. Сохранилась деревянная часть башни высотой 1 метр 80 см, она сделана из дуба, естественная консервация получилась из-за того, что в XIX веке эта территория была перекрыта булыжной мостовой. В башне 11 венцов, <...> от этой башни шел дубовый водоотвод; к башне примыкала крепостная стена», - рассказал Голотвин.
Он также отметил, что в Усмани была обнаружена восьмиугольная башня диаметром 3,5 метра внутри и 4,5 метра снаружи, состоящая из дубовых бревен и насыпанной земли между ними. Она относится к крепости постройки конца XVII века.
Голотвин добавил, что будет создана 3D-модель сохранившейся части башни в Усмани, а также проведена графическая реконструкция с учетом конструктивных особенностей и места расположения. Башня войдет в разработанный туристический маршрут "Русская черта" в регионах Черноземья.
Обложка: bel.cultreg.ru
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