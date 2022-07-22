Ученые создадут цифровую копию Херсонеса Таврического

Сотрудники Севастопольского государственного университета до конца года создадут трехмерную цифровую копию Херсонеса Таврического. Предполагается, что в ближайшее время ученые оцифруют территорию всего городища.

Директор центра археологических исследований СевГУ Виктор Вахонеев рассказал, что для создания основной цифровой модели городище отснимут с воздуха, после чего соберут из полученных фотографий трехмерную модель.

«Мы должны проводить создание планомерных трехмерных моделей - современные технологии позволяют это делать - и сохранять в базе данных как часть нашего общего наследия. Это резерв на случай, если с оригинальным памятником что-то произойдет - Пальмиру, например, разрушили боевики ИГИЛ (устаревшее название группировки "Исламское государство", деятельность запрещена в РФ), и сейчас модель ИИМК РАН жизненно необходима для реставрации», - передает ТАСС слова Вахонеева.

Обложка: wikipedia.org