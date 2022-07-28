Ученые открыли новый метод анализа генетического перемешивания популяций

Российские, датские и американские ученые разработали новый метод анализа геномных данных, благодаря которому можно точно определить время и количество волн миграций, а также раскрыть историю перемешивания популяций.

Многие современные алгоритмы отслеживают генетические взаимосвязи по силе связи пар генетических вариаций в наборах геномов разных людей, но такой подход плохо справляется со сложными сценариями перемешивания популяций. При использовании тройки генетических вариаций проблему удается обойти, установили ученые.

Чтобы проверить новую методику, исследователи изучили геномы колумбийцев и мексиканцев, собранных при подготовке базы данных 1000 Genomes. Оказалось, что в истории популяций было по две волны смешиваний – 350 и 200 лет назад для мексиканцев и 400 и 100 лет назад для колумбийцев, рассказали в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Ученые полагают, что их открытие поможет обогатить представления об изменении культуры, традиций и генофонда различных народов мира в результате их контактов с другими группами людей на протяжении всей истории существования человечества.

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