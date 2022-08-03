Ученые опровергли беременность мумифицированной египтянки

Ученые опровергли информацию о первой древнеегипетской мумии беременной женщины, которая была опубликована в прошлом году. Польские ученые исследовали мумифицированные останки на томографии и пришли к выводу, что ни один объект в брюшной полости нельзя с уверенностью интерпретировать как плод.

Результаты компьютерной томографии и рентгеновские снимки показали, что внутри брюшной полости и грудной клетки мумии находится не плод, а свертки. Камиля Браулинская из Варшавского университета совместно с коллегами, исходя из количества свертков, пришла к выводу, что внутренние органы были мумифицированы по отдельности. При этом объект, который изначально был принят за голову плода, содержал вещество, достигающее по шкале рентгеновской плотности 13000 HU. Для сравнения этот показатель у эмали зубов, которая является самой плотной тканью мумифицированной женщины, достигает 3500 HU. Исследователи предполагают, что это может быть что-то связанное с мумификацией, например, смола или пропитанные смолой льняные ткани, передает Archaeological and Anthropological Sciences .

Обложка: Kamila Braulinska et al. / Archaeological and Anthropological Sciences