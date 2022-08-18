Ученые определили точное время разрушения античного Скифополя в Палестине

Израильские и немецкие археологи выяснили, что античный город Скифополь был разрушен весной или в начале лета 107 года до нашей эры в ходе войны между державой Селевкидов и Хасмонейским иудейским царством. Работа опубликована в журнале Antiquity.

"Греческий Скифополь был разрушен во время одного из военных конфликтов между хасмонеями и селевкидами. Точная дата этого события не была известна до настоящего времени, по разным оценкам, оно произошло в промежутке между 110 и 107 годами до нашей эры. Мы выяснили, что город был уничтожен весной 107 года до нашей эры", - заявил профессор Мюнстерского университета (Германия) Ахим Лихтенбергер.

По его словам, во время раскопок ученые натолкнулись на кости курицы в одном из зданий, которое было разрушено хасмонеями.

"Мы изучили эти кости и обнаружили, что в них присутствует особый костный мозг, который появляется у кур и других птиц во время весны для производства яичной скорлупы", - пояснил ученый.

Также археологи обнаружили в северных регионах Скифополя большое число раковин улиток вида Helix engaddensis engaddensis, которых активно употребляют в пищу жители Ближнего Востока во время весенних сезонов. Все это, по мнению археологов, указывает на то, что древний город греков был осажден и уничтожен армией первосвященника Иоанна Гиркана I весной или в начале лета 107 года.

Древний Скифополь, расположенный на территории современного израильского поселения Бейт-Шеан - один из самых древних городов Ближнего Востока.

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