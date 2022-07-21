Ученые определили, когда предки современных млекопитающих стали полностью теплокровными

Палеонтологи выяснили, что предки современных млекопитающих стали теплокровными порядка 230 млн. лет назад. Это произошло спустя несколько десятков миллионов лет после их появления в середине Триасового периода.

Чтобы это установить, исследователи изучили структуру костей ушей 341 животного, жившего на Земле порядка 235-220 млн лет назад, а также 243 вида современных животных и 64 вымерших. По словам экспертов, одна из ушных костей содержит набор микроскопических каналов, которые сказываются на работе баланса. Исследователи обнаружили, что толщина и структура этих проходов зависит в том числе от внутренней температуры тела.

Согласно полученным данным, первыми полноценными теплокровными предками млекопитающих стали цинодонты видов Pseudotherium argentinus, Tritylodon longaevus и Oligokyphus triserialis, которые жили на Земле около 230 млн лет назад. Температура их тела была на пять-девять градусов выше, чем у более древних звероящеров, живших всего на 1-2 млн лет раньше этих животных, сообщили в пресс-службе американского Филдовского музея.

«Наши замеры указывают на то, что предки млекопитающих стали теплокровными за очень короткий период времени, составлявший меньше миллиона лет. Это противоречит устоявшимся представлениям о том, что этот процесс растянулся на несколько десятков миллионов лет», - рассказал научный сотрудник Лиссабонского университета Рикардо Араухо.

Обложка: fieldmuseum.org