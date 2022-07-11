Ученые нашли у доисторических хищников третий глаз

Исследователи из Канады нашли в Британской Колумбии отпечатки мозга одного из видов аномалокарисов, которые были крупнейшими хищниками на планете во времена кембрийской эры. Оказалось, что эти животные обладали тремя глазами.

Недавно палеонтологам повезло обнаружить сразу несколько десятков великолепно сохранившиеся отпечатков тела Stanleycaris hirpex - одного из самых небольших видов аномалокарисов. Внутри находки сохранились отпечатки некоторых сегментов нервной системы этих животных, благодаря чему исследователи смогли изучить ее устройство. Оказалось, что нервная система хищников состояла из двух крупных сегментов. Это отличает аномалокарисов от современных членистоногих, у которых центральная нервная система состоит из трех обособленных узлов.

Также исследователи выяснили, что животные обладали тремя глазами, два из которых располагались по бокам от туловища, а третий находился на макушке. Предполагается, что первые два глаза позволяли искать добычу на дне, а третий глаз помогал защищаться от атак более крупных конкурентов.

«Наличие гигантского третьего глаза у этого существа было для нас крайне неожиданным открытием. Это говорит о том, что обитатели морей кембрийской эры были еще более причудливыми, чем мы считали в прошлом. Также это указывает на то, что первые членистоногие существа обладали очень разнообразными органами зрения», - рассказал об открытии куратор Королевского музея Онтарио в Торонто Жан-Бернар Карон.

Обложка: Sabrina Cappelli / Royal Ontario Museum