Ученые нашли различия в рационе мужчин и женщин из римского некрополя

Биоархеологи из ЮАР и Испании исследовали кости людей и животных, обнаруженные в Барселоне в римском некрополе II–III веков н. э. Ученые выяснили, какую пищу древние римляне использовали для погребальных обрядов.

Всего были изучены 342 кости животных, которые были интерпретированы остатки мясной пищи. 97,8% костей принадлежали крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям и курам. Также были взяты останки 41 человека обоих полов и разных возрастных групп - от младенцев до взрослых людей старше 30 лет.

Ученые установили, что в некрополе Вила-де-Мадрид было очень мало мясных подношений – они содержались только в 16 захоронениях из 59. Это указывает на то, что не все семьи могли совершить предусмотренный ритуал. Кроме того, люди старались использовать для этих целей старых животных, потеря которых меньше всего сказалась бы на экономике домохозяйства.

Также анализ стабильных изотопов продемонстрировал различия в питании у женщин и мужчин. В рационе последних было больше мясной пищи, сообщает журнал PLoS ONE.

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