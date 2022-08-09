Ученые нашли подтверждение существования средневековых поселений вблизи Куликова поля

Исследователи государственного музея "Куликово поле" обнаружили свыше 30 артефактов, среди которых металлический нательный крест, обломки чугунных котлов и ордынская бронзовая бляшка для ремня. Находки подтверждают существование постоянных средневековых поселений рядом с полем сражения 1380 года.

«Работы проводятся на объекте археологического наследия народов России - селище Себино-2. Обнаружено уже более 30 предметов, не считая фрагментов керамики, которые подтверждают ранее выдвинутые научные теории о существовании в Средние века, в период Куликовской битвы, поселений на берегу реки Мокрая Табола. Ранее считалось, что люди покинули эту территорию задолго до сражения», - сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

По словам замдиректора по научной работе музея-заповедника «Куликово поле» Андрея Наумова, ученые допускают, что эрозии на берегу Мокрой Таболы, считавшиеся природным явлением, спровоцированы деятельностью человека. Если существующие поперек склонов овражки «лягут» на планы отдельных средневековых усадеб, то исследователи смогут понять их планировку и площадь, отметил Наумов в беседе с ТАСС.

«На примере этого памятника - Себино-2, уже есть такие результаты, которые позволяют нам говорить, что, да, сначала это были проулки, которые потом, когда началась массовая распашка в начале XVIII века, превратились непосредственно в эти природные небольшие овраги», - добавил он.

Обложка: пресс-служба государственного музея "Куликово поле"