Ученые Крымского федерального университета получили грант на исследование Мангупа

Историки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского выиграли грант размером 3 миллиона рублей на исследование фортификационных сооружений Мангупа. Исследования будут проходить в течение двух полевых сезонов (2 года).

В рамках гранта запланировано провести выборочные раскопки, сделать графическую реконструкцию сооружений, разработать подробный топографический план и создать 3D-моделирование фортификационных сооружений. Главная задача экспедиции заключается в том, чтобы установить точную датировку сооружений Мангупа. Сейчас доподлинно известно, что люди жили здесь на протяжении 1500 лет, стена же была выстроена в VI в., причем на разных ее участках наблюдаются следы пристроек и ремонтных работ разных веков. В ходе раскопок археологи также попытаются установить технику кладки, растворы, толщину стен и другие особенности строительства фортификационных сооружений.

Мангуп - древний город с крепостью, расположенный в Бахчисарайском районе Крыма. В XIII — середина XV века город был столицей поздневизантийского княжества Феодоро, после чего был завоеван турками и использовался как крепость. Археологический памятник расположен на высоте 583 м над уровнем моря. Люди окончательно покинули это место в конце XVIII века.

Самые древние находки на Мангупе относятся к эпохе энеолита. Крепость с мощными стенами возводится здесь во время правления византийского императора Юстиниана I. Кроме того, рядом строится большая базилика. Фортификационные сооружения, которые дошли до нашего времени относятся к XIV—XV векам. Регулярно на Мангупе проводятся археологические исследования.