Ученые из Владимира создали состав для восстановления белокаменных памятников ЮНЕСКО

Во Владимирском государственном университете разработали реставрационные составы для восстановления и защиты белого камня. Их будут применять в ходе реставрации Золотых ворот во Владимире и Рождественского собора в Суздальском кремле, которые являются памятниками ЮНЕСКО.

«Основная причина разрушения белого камня - экология, выхлопные газы. Мы разработали составы на основе доломита, после обжига которого получается вяжущее вещество, по составу родственное телу белого камня, который отличается пористой структурой. Методом докомпоновки состав заполняет эти полости и внутренние изъяны, таким образом, нет необходимости заменять сам камень, как это часто сегодня делается во время реставрации. Ведь основная задача реставрации фасадов таких памятников - сохранение первоначального вида кладки», - передает ТАСС слова завлабораторией экологического строительства вуза Любови Закревской.

Также ученые создали вещество для санации белого камня от микрогрибка, которые наносятся перед реставрационным составом. Закревская отметила, что ранее для реставрации применяли немецкие составы на основе цемента, но из-за антироссийских санкций их больше нет на рынке.

Обложка: Максим Блинов / РИА Новости