Ученые исследовали зубы последнего неандертальца Италии

Палеонтологи изучили два нижних молочных зуба, найденных в Италии на памятнике Рочча-Сан-Себастьяно.

Оказалось, что один из них принадлежал неандертальцу 9–12 лет, жившему около 44 тыс. лет назад, а другой — кроманьонцу 4-6 лет, жившему около 42 тыс. лет назад. Чтобы это установить, ученые провели микрокомпьютерную томографию находок и отобрали кости животных для радиоуглеродного датирования.

Исследования показали, что на сегодняшний день найденные зубы являются самыми поздними останками неандертальца, найденными в Италии, передает American Journal of Biological Anthropology .

Обложка: Gregorio Oxilia et al. / American Journal of Biological Anthropology