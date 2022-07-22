Ученые исследовали зубы последнего неандертальца Италии
Палеонтологи изучили два нижних молочных зуба, найденных в Италии на памятнике Рочча-Сан-Себастьяно.
Оказалось, что один из них принадлежал неандертальцу 9–12 лет, жившему около 44 тыс. лет назад, а другой — кроманьонцу 4-6 лет, жившему около 42 тыс. лет назад. Чтобы это установить, ученые провели микрокомпьютерную томографию находок и отобрали кости животных для радиоуглеродного датирования.
Исследования показали, что на сегодняшний день найденные зубы являются самыми поздними останками неандертальца, найденными в Италии, передает American Journal of Biological Anthropology.
Обложка: Gregorio Oxilia et al. / American Journal of Biological Anthropology
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