У берегов Греции нашли затонувший в 1943 году испанский пароход

У берегов греческого острова Китнос обнаружен испанский пароход San Isidro Labrador, в который попала торпеда во время Второй мировой войны. Об этом сообщает испанское агентство EFE.

Затонувшее 4 апреля 1943 года судно находится в хорошем состоянии. Отмечается, что исследователи обнаружили пароход на глубине 98 метров.

San Isidro Labrador был зафрахтован министерством транспорта нацистской Германии для перевозки оружия в Северную Африку. Он затонул после попадания в него торпеды с греческой подводной лодки без малого 80 лет назад.