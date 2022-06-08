У берегов Греции нашли затонувший в 1943 году испанский пароход
У берегов греческого острова Китнос обнаружен испанский пароход San Isidro Labrador, в который попала торпеда во время Второй мировой войны. Об этом сообщает испанское агентство EFE.
Затонувшее 4 апреля 1943 года судно находится в хорошем состоянии. Отмечается, что исследователи обнаружили пароход на глубине 98 метров.
San Isidro Labrador был зафрахтован министерством транспорта нацистской Германии для перевозки оружия в Северную Африку. Он затонул после попадания в него торпеды с греческой подводной лодки без малого 80 лет назад.
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