Турчак: в учебнике по истории России появятся главы про СВО
Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что в учебнике по истории России появятся главы о специальной военной операции на Украине. Этот вопрос уже обсуждался с министром просвещения Сергеем Кравцовым.
«Я разговаривал уже с Сергеем Кравцовым и [помощником президента РФ] Владимиром Мединским. Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвященные СВО и подвигам наших ребят», - поделился Турчак.
Он также добавил, что "Единая Россия" передала в ЛНР, ДНР и на освобожденные территории полмиллиона книг в рамках акции "Книги - Донбассу". Кроме того, в рамках акции "Собери ребенка в школу" было доставлено 30 тыс. рюкзаков с необходимыми учебными принадлежностями.
Обложка: Михаил Климентьев / РИА Новости
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