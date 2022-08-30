Турчак: в учебнике по истории России появятся главы про СВО

Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что в учебнике по истории России появятся главы о специальной военной операции на Украине. Этот вопрос уже обсуждался с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

«Я разговаривал уже с Сергеем Кравцовым и [помощником президента РФ] Владимиром Мединским. Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвященные СВО и подвигам наших ребят», - поделился Турчак.

Он также добавил, что "Единая Россия" передала в ЛНР, ДНР и на освобожденные территории полмиллиона книг в рамках акции "Книги - Донбассу". Кроме того, в рамках акции "Собери ребенка в школу" было доставлено 30 тыс. рюкзаков с необходимыми учебными принадлежностями.

Обложка: Михаил Климентьев / РИА Новости