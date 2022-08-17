Томский государственный педагогический университет займется переподготовкой учителей из ЛНР по литературе и истории

В Томском государственном педагогическом университете организовали лекции по преподаванию литературы и истории для педагогов из ЛНР. ТГПУ подписал договор о сотрудничестве с Луганским государственным педагогическим университетом, в который входит как повышение квалификации учителей, так и обмен студентами.

«Педагоги ТГПУ начали переподготовку учителей ЛНР. Открыли программу лекции по литературе и истории. В историческом блоке по запросу со стороны ЛНР были раскрыты две темы: "Предпосылки и условия возникновения Февральской буржуазной демократической революции 1917 года" и "Культурная жизнь России в годы революции и гражданской войны», - сообщили в пресс-службе вуза.

Лекции прочитал доцент кафедры истории России и методики обучения истории и обществознанию историко-филологического факультета ТГПУ Павел Нестеренко. Лекции по литературе будет вести проректор по научной работе ТГПУ, директор Сибирского научно-образовательного центра изучения детско-юношеской литературы и развития культуры чтения ТГПУ Елена Полева, передает ТАСС.

Обложка: tic-tоmsk.ru