Тобольскому музею передали редкие артефакты, принадлежавшие дому Романовых

На исходе октября в одном из залов музея семьи императора Николая II в Тобольске развернули экспозицию "Милосердное служение Императрицы Александры Федоровны".

Временный проект посвящен 150-летию страстотерпицы и 155-летию Российского общества Красного Креста (РОКК). Доставка в духовную столицу Западной Сибири более трехсот экспонатов стала возможной благодаря Фонду "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Министерства культуры РФ и Тюменского музейно-просветительского объединения. Предметы окунут посетителей первого и пока единственного федерального музея в честь Романовых в годы расцвета сестринского движения в нашей стране и предъявят неоспоримые доказательства масштабной благотворительной миссии царской семьи.

Как заметила на церемонии открытия председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, мемориальные стены дают экспонатам новую жизнь, а посетителям - иное ощущение времени. Разве легко дойти до святая святых фондов и архивов обычному человеку? Вряд ли. А тут - открытый, располагающий к интересному исследованию темы формат. Заходи, узнавай, углубляйся.

В ряду временных "квартирантов" тобольского музея - походные хирургические наборы и карманная аптечка военнослужащего начала ХХ века, знаки РОКК, бронзовая печать склада Красного Креста Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны. Выставлено немало исторических документов, в том числе копия рескрипта Александры Федоровны на имя министра Императорского двора барона В. Б. Фредерикса о посылке в действующую армию предметов солдатского обихода от 28 февраля 1904 года. Тюменское музейно-просветительское объединение добавило в проект "Отчет о деятельности Тобольской общины сестер милосердия общества Красного Креста за 1912 год" - он дождался своего часа.

Кстати, ТМПО стал счастливым обладателем подлинника письма Великой Княжны Татьяны Николаевны, написанного ею З. С. Толстой из Тобольска в 1918 году, а также знака склада для сбора пожертвований Императрицы Александры Федоровны в пользу семей воинов, призванных на войну - редкие артефакты преподнесла Анна Громова.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев подчеркнул: новый проект - замечательный пример того, как должны вести себя лидеры государства для сохранения единства страны. И добавил, что благодаря подобным инициативам, приходящим в регион и из столицы, деловой туризм, на который делала упор местная власть, уступает позиции культурно-познавательному.

Источник: https://rg.ru/