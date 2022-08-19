Танки в Москве: 31 год "августовскому путчу"

31 год назад - 19-21 августа 1991 года - в СССР произошел политический кризис, вызванный попыткой группы членов высшего руководства страны не допустить подписания нового Союзного договора, который, по их мнению, означал фактическую ликвидацию Советского Союза как единого государства.

Был сформирован Госкомитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), члены которого ввели в стране чрезвычайное положение и попытались отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева.

Чтобы обеспечить новый порядок 19 августа в Москву были введены войска - около 4 тыс. военнослужащих, 362 танка, 427 бронетранспортёров и БМП. Часть из них перешла на сторону противников ГКЧП - "защитников Белого дома" под руководством президента РСФСР Бориса Ельцина.

Действия ГКЧП были расценены президентами СССР и РСФСР, союзными и республиканскими органами законодательной власти как попытка государственного переворота (в прессе получили название "августовский путч").

Пассивность участников госкомитета, активное противодействие властей РСФСР, массовые протесты граждан в Москве, Ленинграде привели к тому, что попытка переворота потерпела неудачу. Все члены ГКЧП были арестованы.

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Обложка: Александр Чумичев/ТАСС