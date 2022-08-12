Свыше 15 000 человек проголосовало за лучший проект мемориала «Курская битва»

Полным ходом идет народное онлайн-голосование по выбору лучшего проекта мемориального комплекса «Курская битва». За первые дни в опросе приняло участие более 15 000 человек. Открыть масштабный мемориал планируется на территории Поныровского района Курской области в августе 2023 года — к 80-летию Победы в ключевом сражении Великой Отечественной войны.

Над возведением мемориального комплекса работает Российское военно-историческое общество совместно с Администрацией Курской области по Поручению Президента РФ Владимира Путина . Организационный комитет по созданию мемориала возглавляют: помощник Президента РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский и Губернатор Курской области Роман Старовойт .

Ранее РВИО был проведен Международный творческий конкурс, в ходе которого из 17 проектов членами жюри выбрано 2 финалиста: «Студия Грекова» с нереализованным проектом Е.Вучетича и объединение художников – выпускников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (РАЖВиЗ И.Глазунова).

Проект Е.Вучетича был задуман как демонстрация столкновения советской и германской армий, которые аллегорически изображены в виде двух клиньев, содержащих элементы военной техники.

Художники РАЖВиЗ И.Глазунова сделали акцент на 1-м этапе Курской битвы, когда в районе станции Поныри советская пехота при недостатке танков и артиллерии «живым щитом» противостояла элитным танковым частям вермахта, намеревавшимся замкнуть кольцо окружения. Аллегорическая фигура русского солдата не дает сомкнуться двум надвигающимся стенам с силуэтами немецкой техники.

Голосование проходит на сайте РВИО: https://rvio.ru/#survey

За первые дни в нем приняло участие более 15 000 россиян.

Голосование завершится 23 августа 2022 года — в День годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году.

Обложка: rvio.histrf.ru