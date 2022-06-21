«Свечу памяти» поддержат в 30 странах по всему миру
В 2022 году международная акция «Свеча памяти», приуроченная ко дню начала Великой Отечественной войны, пройдет более чем в 30 странах по всему миру. Мероприятие также поддержат ДНР и ЛНР, сообщила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.
«Свечи памяти будут зажжены не только в России, но и за рубежом. Более 30 стран присоединятся к акциям. Это Сербия, Германия, Казахстан, Египет. Свечи памяти мы зажжем и на Донбассе. Акция пройдет на территории Донецкой и Луганской народных республик», - рассказала она.
Главную свечу памяти, а также 15 свечей по количеству союзных республик, входивших в состав СССР, сегодня в 14:00 зажгли в Москве в Елоховском соборе.
Обложка: pobedarf.ru
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Восстание в лагере Собибор. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
День погибших в Первой мировой войне. Памятные даты военной истории России
Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино