«Свечу памяти» поддержат в 30 странах по всему миру

В 2022 году международная акция «Свеча памяти», приуроченная ко дню начала Великой Отечественной войны, пройдет более чем в 30 странах по всему миру. Мероприятие также поддержат ДНР и ЛНР, сообщила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

«Свечи памяти будут зажжены не только в России, но и за рубежом. Более 30 стран присоединятся к акциям. Это Сербия, Германия, Казахстан, Египет. Свечи памяти мы зажжем и на Донбассе. Акция пройдет на территории Донецкой и Луганской народных республик», - рассказала она.

Главную свечу памяти, а также 15 свечей по количеству союзных республик, входивших в состав СССР, сегодня в 14:00 зажгли в Москве в Елоховском соборе.

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