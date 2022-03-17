«Суворов: Великое Путешествие»: мультипликационный фильм выйдет в прокат в мае
Киностудия «Союзмультфильм» представила постер к первой большой полнометражной премьере за более чем 20 лет – «Суворов: Великое Путешествие» и сообщила о новой прокатной дате в России – 1 мая 2022 года.
Картина, посвященная великому полководцу, выходит в прокат при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.
Выполненный в технике 3D «Суворов: Великое путешествие» рассчитан на семейный просмотр. Фильм расскажет историю 16-го юноши по имени Гриша, который по воле случая попадает на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода. На фоне знаменитых исторических событий развернется захватывающий сюжет, в котором найдется место приключениям, коварным интригам, юмору и даже романтической линии.
- «Суворов: Великое путешествие» – первый большой кинотеатральный релиз «Союзмультфильма», в котором мы соединили пересказ исторических событий, современное визуальное исполнение и интригующий сюжет, - сказала генеральный продюсер «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, - эпизод биографии великого полководца представлен с помощью ярких, привлекательных образов, а также богатого музыкального оформления с запоминающимися мелодиями – думаю, картина не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей.
Яркой особенностью мультфильма станет также «звездный» актерский состав. Так, роль Александра Суворова озвучил актер Константин Хабенский, певец Филипп Киркоров подарил голос главному антагонисту картины – генералу Францу фон Вейротеру. Других персонажей также озвучат звёзды кино и телевидения: Антон Макарский (Гриша), Наталья Быстрова (Соня), Юлия Рутберг (Графиня Владыкина), Анна Ардова (Купчиха Пшеницына) и другие.
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