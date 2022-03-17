«Суворов: Великое Путешествие»: мультипликационный фильм выйдет в прокат в мае

Киностудия «Союзмультфильм» представила постер к первой большой полнометражной премьере за более чем 20 лет – «Суворов: Великое Путешествие» и сообщила о новой прокатной дате в России – 1 мая 2022 года.

Картина, посвященная великому полководцу, выходит в прокат при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.

Выполненный в технике 3D «Суворов: Великое путешествие» рассчитан на семейный просмотр. Фильм расскажет историю 16-го юноши по имени Гриша, который по воле случая попадает на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода. На фоне знаменитых исторических событий развернется захватывающий сюжет, в котором найдется место приключениям, коварным интригам, юмору и даже романтической линии.

- «Суворов: Великое путешествие» – первый большой кинотеатральный релиз «Союзмультфильма», в котором мы соединили пересказ исторических событий, современное визуальное исполнение и интригующий сюжет, - сказала генеральный продюсер «Союзмультфильм» Юлия Осетинская , - эпизод биографии великого полководца представлен с помощью ярких, привлекательных образов, а также богатого музыкального оформления с запоминающимися мелодиями – думаю, картина не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей.

Яркой особенностью мультфильма станет также «звездный» актерский состав. Так, роль Александра Суворова озвучил актер Константин Хабенский , певец Филипп Киркоров подарил голос главному антагонисту картины – генералу Францу фон Вейротеру. Других персонажей также озвучат звёзды кино и телевидения: Антон Макарский (Гриша), Наталья Быстрова (Соня), Юлия Рутберг (Графиня Владыкина), Анна Ардова (Купчиха Пшеницына) и другие.