«Страна Героев»: в Удмуртии завершилась вторая смена военно-исторического лагеря

В Ижевском лагере «Лесная сказка» состоялась торжественная церемония закрытия второй смены военно-исторического лагеря «Страна Героев», который объединил подростков из Москвы, Пермского края, Удмуртии и других регионов России.

В закрытии смены приняли участие Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк , Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов , Депутат Государственной Думы Российской Федерации Лариса Буранова .

Виталий Мартынюк обратился участникам мероприятия и напомнил, что смена в Ижевске особенная, так как « связана с именем выдающегося русского оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова», и процитировал его слова: «Любите и почитайте Историю своей Родины, дорогой нашей России. Не забывайте её героев — и лидеров, и обыкновенных солдат» .

За эту смену все ребята прошли интересный творческий путь. Каждый участник теперь может с гордостью сказать, что эта смена воспитала в нем качества настоящего специалиста своего дела. Напомним, что в программе каждой смены «Страны Героев» - четыре направления. Курс «Хранители истории» посвящен изучению поисковой, археологической и музейной тематики. С новыми форматами проведения патриотических акций познакомились ребята из потока «Волонтеры Победы». В направлении «Медиа Победы» подростки прокачали навыки создания и продвижения контента на различных медиа-площадках. Самый активный трек – «Защитники». Здесь ребята получили основы военной подготовки, навыки выживания в экстремальных условиях и оказания первой помощи.

- Лагерь «Страна Героев» учит детей бережно относиться к истории своей Родины, знать и ценить ее уроки. В этом году Удмуртии удалось войти в список 5 регионов, которые принимали в нем участие, - отметил Ярослав Семёнов.

В ходе церемонии закрытия был объявлен лучший взвод, а ребята, отличившиеся по направлениям учебной программы, получили заслуженные награды. Ярким событием этого вечера было выступление хоров «Удмуртия» и «Весна» с музыкальными композициями.

Военно-исторический лагерь «Страна Героев» реализуется в рамках нацпроекта «Культура», оператором проекта является АНО «Агентство развития внутреннего туризма». Учебная программа разработана Российским военно-историческим обществом и утверждена Министерством культуры Российской Федерации

Обложка: РВИО