Старшеклассникам расскажут про СВО и геополитический кризис 2022 года

В курс истории для старших классов могут включить геополитический кризис 2022 года и специальную военную операцию на Украине. Это следует из подготовленных Министерством просвещения поправок в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Соответствующий документ размещен на федеральном п ортале проектов нормативных правовых актов.

«История (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: <…> понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ - начала XXI в.», - говорится в документе.

Отмечается, что изучение специальной военной операции станет частью учебного курса «История России», а в рамках курса «Всеобщая история» школьники изучат геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему.

Обложка: Валерий Шарифулин / ТАСС