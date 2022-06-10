Старшеклассникам могут добавить курс по истории России

В Минпросвещения допускают возможность введения дополнительного курса по истории России для старшеклассников. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что нынешние события в Донбассе займут в нем достойное место.

«Мне кажется своевременным предложение ввести в старших классах школы - десятых или одиннадцатых - интегрированный курс "Россия - моя история", в котором ребята еще раз смогут пройти всю историю нашей страны. Такой курс позволит сформировать целостное представление о тех или иных явлениях нашей истории. Кроме того, так мы закроем вопрос о недостаточности преподавания истории в школе», - заявил Кравцов.

Он добавил, что курс подойдет не только для преподавания в старших классах, но и для студентов учреждений среднего профобразования.

Обложка: пресс-служба Министерства просвещения РФ