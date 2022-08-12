Стало известно, почему у крупных хищных динозавров были вертикальные глазницы

Стало известно, почему у крупных хищных динозавров были вертикальные глазницы. Палеонтолог Штефан Лаутеншлагер установил, что такое строение головы снижало нагрузку на череп при укусе.

Исследователь из Бирмингемского университета при помощи метода геометрической морфометрии проанализировал форму глазниц примерно у 400 древних ящеров из группы Archosauromorpha, включая нептичьих динозавров, птерозавров и крокодилов. Оказалось, что у представителей этой группы были глазницы разных типов, но в основном округлые. При этом крупные хищники, среди которых тираннозавр и аллозавр, обладали эллиптическими глазницами или глазницами в форме замочной скважины.

Компьютерное моделирование позволило ученому установить, что подобная форма глазниц снижала нагрузку на череп по время укуса, передает журнал Communications Biology.

Обложка: Stephan Lautenschlager / University of Birmingham