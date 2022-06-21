Стали известны предварительные результаты ЕГЭ по истории

В Рособрнадзоре озвучили предварительные результаты ЕГЭ по истории. Экзамен прошел 6 июня.

В ведомстве сообщили, что из 90 тысяч человек, сдававших экзамен, максимальные 100 баллов удалось набрать 638 выпускникам. Средний балл составил 57,95. В Рособрнадзоре отметили, что участники хорошо справились с заданиями по хронологии и работе с информацией, представленной в таблицах.

«Не вызвали существенного затруднения у большинства участников ЕГЭ задания, основанные на знании фактов Великой Отечественной войны, предполагающие развернутый анализ письменных исторических источников по этому периоду. Из заданий по отдельным периодам Великой Отечественной лучше всего выпускники справились с заданиями, посвященными периоду коренного перелома в ходе войны. Весьма успешно выполнены новые задания на проверку знания и уместного использования исторических понятий», - подчеркнули в ведомстве.

Результаты направлены в регионы, выпускников ознакомят с ними не позднее 22 июня, передает РИА Новости.

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