Специалисты завершили реставрацию барельефов для памятника Минину и Пожарскому на Красной площади

Специалисты отреставрировали два барельефа для памятников Минину и Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщили в Государственном историческом музее.

«В настоящее время завершена реставрация двух барельефов. <...> Барельефы на памятнике Минину и Пожарскому являются неотъемлемой частью композиции, неся важное смысловое и символическое значение», - сказано в сообщении.

Отмечается, что восстановить исторические крепления барельефов оказалось невозможно из-за сильного растрескивания поверхности одного из барельефов в результате падения. Теперь от опрокидывания барельефы будут защищать шпильки, установленные в гранитный постамент.

Обложка: mos-holidays.ru