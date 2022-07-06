Специалисты завершили реставрацию барельефов для памятника Минину и Пожарскому на Красной площади
Специалисты отреставрировали два барельефа для памятников Минину и Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщили в Государственном историческом музее.
«В настоящее время завершена реставрация двух барельефов. <...> Барельефы на памятнике Минину и Пожарскому являются неотъемлемой частью композиции, неся важное смысловое и символическое значение», - сказано в сообщении.
Отмечается, что восстановить исторические крепления барельефов оказалось невозможно из-за сильного растрескивания поверхности одного из барельефов в результате падения. Теперь от опрокидывания барельефы будут защищать шпильки, установленные в гранитный постамент.
Обложка: mos-holidays.ru
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