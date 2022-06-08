СПбГУ запустил онлайн-курс «Петр Великий: мифы и реалии» к 350-летию императора

Санкт-Петербургский государственный университет к 350-летию Петра I запустил новый онлайн-курс "Петр Великий: мифы и реалии", сообщает ТАСС. Он будет доступен с 8 июня на платформе "Открытое образование".

«В преддверии юбилейной даты Санкт-Петербургский университет запускает новый онлайн-курс "Петр Великий: мифы и реалии", который поможет увидеть с новой стороны значение личности основателя Северной столицы и его государственной деятельности для ускоренного развития страны», - рассказали в пресс-службе вуза.

Отмечается, что авторы использовали для создания курса архивные документы и экспертные исследования.

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