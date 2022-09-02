Состоялась рабочая встреча Геннадия Лебедя и Николая Овсиенко

В штаб-квартире РВИО в Москве состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко и первого заместителя руководителя Администрация главы Донецкой Народной Республики Геннадия Лебедя.

Стороны обсудили вопросы сохранения мемориального наследия на территории ДНР. В частности – восстановление мемориала Саур-Могила близ Донецка. Напомним, в ходе ожесточенных боев в августе 2014 года мемориальный комплекс был разрушен прицельным огнем со стороны ВСУ. Часть элементов (стела, фигура Солдата Победы, рельефы) была разбита вдребезги. Восстановлением мемориала занимаются Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ. В кратчайшие сроки были воссозданы 4 исторических рельефа, 36-метровая стела и 9-метровая фигура Солдата Победы. Подвиг современных защитников Донбасса будет увековечен на трех новых рельефах.

РВИО восстановит в ДНР еще один знаковый мемориал - «Шурф шахты № 4/4-бис», где покоится от 75 до 100 тысяч мирных жителей, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны. Ранее Николай Овсиенко и Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудили возможность перепланировочного решения мемориала с целью придания ему статуса общероссийского и общенационального памятника.

В городе Макеевка также есть мемориал на месте страшных преступлений нацистов - «Шурф шахты 4/13». В шурф шахты 4/13, были сброшены тела расстрелянных военнопленных ​и мирных жителей в годы оккупации Донбасса немецко-фашистскими захватчиками. В память об этой трагедии был создан мемориал. По мере сил за территорией вокруг памятника ухаживали ученики средней Школы № 92 и местный Совет ветеранов.​ Сейчас мемориал нуждается в профессиональных восстановительных работах.

В настоящее время известно о 400 памятных местах военной истории Отечества, расположенных на территории ДНР и ЛНР. Все они обозначены на народной интерактивной карте «МестоПамяти.РФ».

Помимо вопросов сохранения и восстановления мемориального наследия ДНР, Геннадий Лебедь и Николай Овсиенко обсудили вопросы увековечения памяти современных защитников Донбасса. В частности, организацию фотовыставки «Герои с вечно русским сердцем», посвященной военнослужащим Красной Армии, освобождавшим Донбасс от нацистов в годы Великой Отечественной войны, и героическим участникам Специальной военной операции.

Обложка: РВИО