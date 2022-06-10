Собянин и Кириенко посетили фестиваль "Времена и эпохи"

Мэр Москвы Сергей Собянин и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко посетили одну из площадок X московского исторического фестиваля "Времена и эпохи. В этом году фестиваль посвящен многочисленным победам страны.

«В Москве открылся фестиваль "Времена и эпохи", посвященный Дню России, посвященный победам России, - сказал он. - Этот год богат на интересные даты: 450 лет как победили крымского хана, который шел на Москву, 410 лет назад Минин и Пожарский выбили польских интервентов из Москвы, 210 лет тому назад Наполеон сбежал из Москвы, и 80 лет тому назад закончилась Битва под Москвой, когда были разбиты немцы. Эти и другие, огромное количество славных дат можно увидеть на площадках по реконструкции времен и эпох, нашей истории, которая является основой настоящего и будущего нашей страны», - заявил Собянин.

Мэр города отметил, что на 60 площадках по всему городу работают порядка тысячи реконструкторов, а гостями фестиваля стали миллионы гостей и жителей столицы.

Сергей Кириенко, в свою очередь, отметил труд организаторов фестиваля. «Мне кажется, что это крайне важно, особенно для молодых ребят, потому что благодаря таким фестивалям для них история перестает быть просто страницей учебника, она оживает. Потому что это делают живые люди, делают с любовью, с гордостью за историю нашей страны, с гордостью за великие победы российской армии», - сказал он.

Фестиваль "Времена и эпохи. Победы России" продлится до 13 июня, по всему городу открыто более 60 площадок.

Обложка: moscowseasons.com