Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге.
«По данному факту в Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ. Действия по уничтожению памятника советским войнам направлены против интересов РФ в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом», - сообщили в СК РФ.
В ведомстве заявили, что глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках уголовного дела дать правовую оценку действиям всех принимавших решение о сносе монумента лиц для привлечения их к ответственности.
Обложка: Sputnik
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