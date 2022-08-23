Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге.

«По данному факту в Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ. Действия по уничтожению памятника советским войнам направлены против интересов РФ в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом», - сообщили в СК РФ.

В ведомстве заявили, что глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках уголовного дела дать правовую оценку действиям всех принимавших решение о сносе монумента лиц для привлечения их к ответственности.

Обложка: Sputnik