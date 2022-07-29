Скелет горгозавра продали за $6,07 млн
Скелет горгозавра продали на торгах аукционного дома Sotheby's за $6,07 млн. Останки являются единственным экземпляром, который находится в частном владении.
Кости древнего ящера были обнаружены в 2018 году в частных владениях в американском штате Монтана. Высота скелета составляет около 3 м в высоту и свыше 6,5 м в длину.
На сегодняшний день известно о существовании порядка 20 скелетов горгозавров. Большинство из них находятся в Канаде.
Обложка: vgtimes.ru
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