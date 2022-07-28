Швыдкой: «засечные черты» нужно внести в туристический оборот

«Засечные черты» - памятники, связанные с оборонительными линиями XVI-XVIII веков, - следует включить в туристические маршруты по южной и центральной части России, а также, по мере изысканий, в Сибири. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Сегодня было бы необходимым внести те засеки, которые выявлены, которые охраняются государством, в туристический оборот. Расширение туристических маршрутов может оказаться очень важным и в центральной части России, и на юге, и для понимания того, какие процессы происходили в Сибири», - сказал он.

Подобные памятники дают «совершенно другое представление о пространстве истории» и расширяют «понимание людей о том, в какой стране они живут, какое историческое наследие мы имеем», подчеркнул Швыдкой.

Обложка: ТАСС / Дмитрий Серебряков