Швыдкой: «засечные черты» нужно внести в туристический оборот
«Засечные черты» - памятники, связанные с оборонительными линиями XVI-XVIII веков, - следует включить в туристические маршруты по южной и центральной части России, а также, по мере изысканий, в Сибири. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Сегодня было бы необходимым внести те засеки, которые выявлены, которые охраняются государством, в туристический оборот. Расширение туристических маршрутов может оказаться очень важным и в центральной части России, и на юге, и для понимания того, какие процессы происходили в Сибири», - сказал он.
Подобные памятники дают «совершенно другое представление о пространстве истории» и расширяют «понимание людей о том, в какой стране они живут, какое историческое наследие мы имеем», подчеркнул Швыдкой.
Обложка: ТАСС / Дмитрий Серебряков
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