Швыдкой: демонтаж советских памятников в прибалтийских странах может иметь асимметричные последствия

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что демонтаж советских памятников в прибалтийских странах может иметь асимметричные последствия.

«Сейчас очень сложно вести диалоги с Прибалтикой. Тем не менее, мы всеми возможными на сегодня дипломатическими мерами предупреждаем коллег о самых сложных последствиях. Они могут быть не только симметричными, но и асимметричными», - заявил Швыдкой.

Дипломат отметил, что разговоры о сносе советских монументов велись и ранее. «Демонтаж российских памятников начался не в этом году, а раньше. В каких-то государствах это делается варварски, где-то пытаются сохранить видимость приличий, перезахоранивая останки на кладбище, хотя эксгумация сама по себе является варварством. Конечно, мы предпринимаем усилия для того, чтобы это предотвратить», - подчеркнул он.

Швыдкой добавил, что российские власти не станут проводить подобную политику. «Мы живем в стране, которая придерживается принципов гуманизма и традиционных ценностей, которые не позволяют совершать такие варварские поступки по отношению к захоронениям. Как вы знаете, в России много захоронений, в том числе немецких солдат, которые участвовали в агрессии во время Второй мировой войны против Советского Союза», - заключил спецпредставитель президента.

Обложка: Валерий Мельников / РИА Новости