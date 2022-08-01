Шойгу в Петербурге открыл барельеф, посвященный Синопскому сражению

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Санкт-Петербурге открыл памятник, посвященный победе русского флота над турецкой эскадрой в Синопском сражении 1853 года. Барельеф размещен в Адмиралтействе.

«Сегодня мы открываем барельеф "Синопское сражение". Он продолжает серию скульптурных композиций, представляющих знаковые для российской истории морские баталии. Обращаясь к этой теме, мы отдаем дань памяти и уважения поколениям военных моряков, посвятивших свою жизнь служению Родине», - заявил глава оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что благодаря стойкости и мужеству моряков Россия получила право называться великой морской державой. Министр добавил, что сейчас преемники героев Синопского сражения надежно обеспечивают безопасность страны.

Автором барельефа стал скульптор Студии военных художников имени М. Б. Грекова Алексей Игнатов. В центре скульптуры размещен адмирал П. С. Нахимов, который, опираясь на ограждение корабля, наблюдает за ходом сражения. Адмирала окружают русские моряки. Также на мемориале указаны название исторического события и даты на декоративной ленте с изображением предметов оружия и навигации. Композицию венчает герб Российской империи времен Николая I – двуглавый орел.

Обложка: Globallookpress.com MOD Russia