Шотландский ученый предположил, что могло случиться с останками погибших в битве при Ватерлоо

Директор Археологического центра изучения войн и конфликтов в университете Глазго Тони Поллард заявил, что останки павших в битве при Ватерлоо солдат могли быть выкопаны и проданы в качестве удобрения, передает журнал Geo. Исследователь считает, что поле сражения было легким источником костей, которые затем могли перемолоть в костную муку.

Отмечается, что в свое время археологи обнаружили под Ватерлоо порядка 40 тысяч останков жертв знаменитой битвы. Последним в 2015 году был найдет человеческий скелет, а также кость ноги в 2019 году.

«Европейские поля сражений, возможно, были легким источником костей, которые можно было перемолоть в костную муку, эффективную форму удобрения», - уверен Поллард.

Чтобы доказать это, исследователь изучил архивы людей, которые посетили поле вскоре после окончания знаменитой битвы. «По крайней мере, в трех газетных статьях 1820-х годов говорится о ввозе человеческих костей с европейских полей сражений с целью производства удобрений», - отметил ученый. Он также обратил внимание на отсутствие массовых захоронений погибших в битве.

Чтобы найти прямые доказательства своей теории, профессор намерен лично посетить место битвы, где в июле начнутся новые раскопки. Поллард полагает, что сможет обнаружить места захоронений и понять, что произошло с останками павших воинов.

Обложка: картина Роберта Александра Хиллингфорда