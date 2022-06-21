Школьникам начнут преподавать мировую историю по новой программе

В российских школах начнут преподавать мировую историю по новой программе, разработанной Институтом всеобщей истории РАН. Будут усилены разделы по Азии, Африке, Востоку, Латинской Америке и роли России в мировой истории.

«Мы, группа людей на базе Института всеобщей истории РАН, подготовили концепцию преподавания всеобщей истории в школах. Потому что мы единственная страна в мире, это наше преимущество, где в равной мере изучается [не только] наша национальная, но и мировая история. Такая концепция готова, она будет в ближайшие один-три дня представлена в РИО, потом передана в Минпросвещения России», - рассказал научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Он отметил, что в основу новой концепции легло добавление материала о роли Востока, который ранее вызывал большую дискуссию. В результате ученые предложили усилить разделы об истории Востока, Азии, Африки и Латинской Америки. Кроме того, был усилен контекст о роли России в мировой истории, передает ТАСС.

«Я думаю, что все эти вещи будут очень важны, и надеюсь, что Минпросвещения сможет одобрить эту концепцию как важный элемент школьной программы», - заключил Чубарьян.

Обложка: ТАСС/Валерий Шарифулин