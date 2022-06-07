Сергей Лавров озвучил послание по сохранению исторической памяти

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе онлайн пресс-конференции по актуальным вопросам международной повестки дня озвучил послание по сохранению исторической памяти. Министр отметил, что готовил сообщение к своему визиту в Белград, который пришлось отменить из-за запрета ряда стран на пролет российского правительственного борта.

«Я планировал написать следующий текст, и сейчас считайте, что я его передаю сербскому народу: "Будем достойны памяти советских и югославских воинов, павших в борьбе с фашизмом. Сербия и Россия солидарны в усилиях по сохранению правды об истории Второй мировой войны. Не позволим возродить нацизм», - заявил Лавров.

Глава дипведомства отметил, что в ходе визита в Белград планировал "торжественную церемонию посещения Вечного огня памяти освободителей Белграда, где должна была состояться запись в книге почетных гостей".

Обложка: Sputnik / Ilya Pitalev